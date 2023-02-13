3 секрета, как купить дешевые билеты на поезд

Чтобы выгодно купить билеты на поезд, нужно знать некоторые лайфхаки. Как максимально сэкономить на поездке? Рассказываем в материале "Рамблера".
Билеты без возможности возврата стоят примерно на 20% дешевле, чем те, которые в случае чего можно вернуть. При выборе билета обращайте внимание на значок с перечеркнутой стрелочкой в описании вагона.
А еще советуем проверять все места при выборе. Некоторые из них могут оказаться дешевле. Например, иногда место на верхней полке в купе дешевле, чем в плацкарте.
Если ваша главная задача — сэкономить, отдавайте предпочтение самым непопулярным дням недели, например, вторникам. С пятницы по понедельник, включая утро, очевидно, билеты на поезда дороже. То же самое касается времени отправления поезда. Самое непопулярное среди пассажиров — 4–5 часов утра.
У РЖД есть график тарифов, по которому можно посмотреть, в какие месяца стоимость билетов ниже.
Периодически бывают сезонные акции, которые стоит отслеживать. Например, в РЖД анонсировали скидки до 23 процентов в честь 23 Февраля. До 22 февраля 2023 года можно купить билеты в вагоны класса люкс, СВ и купе дешевле. Также есть регулярные скидки для льготных категорий: школьников, студентов, пенсионеров. На поезда "Ласточка" и "Сапсан" можно купить дешевле билет, если у вас день рождения.