3 секрета, как купить дешевые билеты на поезд

Чтобы выгодно купить билеты на поезд, нужно знать некоторые лайфхаки. Как максимально сэкономить на поездке? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Покупайте невозвратные билеты

Билеты без возможности возврата стоят примерно на 20% дешевле, чем те, которые в случае чего можно вернуть. При выборе билета обращайте внимание на значок с перечеркнутой стрелочкой в описании вагона.

А еще советуем проверять все места при выборе. Некоторые из них могут оказаться дешевле. Например, иногда место на верхней полке в купе дешевле, чем в плацкарте.

Выбирайте билет на неудобный день и время

Если ваша главная задача — сэкономить, отдавайте предпочтение самым непопулярным дням недели, например, вторникам. С пятницы по понедельник, включая утро, очевидно, билеты на поезда дороже. То же самое касается времени отправления поезда. Самое непопулярное среди пассажиров — 4–5 часов утра.

У РЖД есть график тарифов, по которому можно посмотреть, в какие месяца стоимость билетов ниже.

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