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1 час назад

На Эльбрусе открыли все трассы и канатные дороги

Катя Кобышева

На горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии открыли все канатные дороги и трассы, которые пришлось закрыть на целых два дня. Об этом сообщает ТАСС.

На Эльбрусе открыли все трассы и канатные дороги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Радостной для всех горнолыжников и сноубордистов новостью курорт поделился в своем Telegram-канале. Трассы и подъемники были вынужденно закрыты в связи с непогодой и высокой степенью лавинной опасности.

"Сегодня 23 февраля, четверг, и на курорте работают все канатные дороги: Азау - Кругозор, Кругозор - Мир, Мир - Гарабаши. Открыты трассы Гарабаши - Мир (красная, 6, красная, 7), Мир - Кругозор (красная, 4), Кругозор - Азау (синяя, 1, красная, 2, зеленая, 3)", - сообщается в посте.

Напомним, что Эльбрус считается самой высокой горной вершиной в Европы, высота составляет 5 642 м. Курорт, расположенный на южных склонах горы, давно пользуется заслуженной популярностью у всех тех, кто влюблен в горы.

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