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2 часа назад

Туту: Сочи станет самым популярным направлением будущего лета

Мира Маркина

Уже сейчас россияне активно покупают авиабилеты для летних путешествий. Эксперты сервиса путешествий «Туту» проанализировали данные о бронированиях и назвали самые популярные направления, сообщили в РИА Новости.

Перечислены самые популярные авианаправления будущего лета
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

93% от общего числа предварительных заказов пришлось на внутренние перелеты. Абсолютным рекордсменом стал Сочи. Туда полетят 35% россиян, планирующих путешествия. Чаще всего авиабилеты в этот город бронируют москвичи, петербуржцы, екатеринбуржцы и новосибирцы.

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Менее популярными оказались Москва (девять процентов), северная столица Санкт-Петербург (семь процентов). Они занимают вторую и третью строчку импровизированного рейтинга. Калининград и Минеральные воды замыкают список.

Среди зарубежных направлений лидируют маршруты из Москвы в Азербайджан (Баку), Турцию (Анталию, Стамбул), Узбекистан (Ташкент) и Армению (Ереван).

Ранее «Рамблер» писал, куда устремятся россияне на 8 марта.

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