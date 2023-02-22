Перечислены самые популярные авианаправления будущего лета

Уже сейчас россияне активно покупают авиабилеты для летних путешествий. Эксперты сервиса путешествий «Туту» проанализировали данные о бронированиях и назвали самые популярные направления, сообщили в РИА Новости.

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93% от общего числа предварительных заказов пришлось на внутренние перелеты. Абсолютным рекордсменом стал Сочи. Туда полетят 35% россиян, планирующих путешествия. Чаще всего авиабилеты в этот город бронируют москвичи, петербуржцы, екатеринбуржцы и новосибирцы.

Менее популярными оказались Москва (девять процентов), северная столица Санкт-Петербург (семь процентов). Они занимают вторую и третью строчку импровизированного рейтинга. Калининград и Минеральные воды замыкают список.

Среди зарубежных направлений лидируют маршруты из Москвы в Азербайджан (Баку), Турцию (Анталию, Стамбул), Узбекистан (Ташкент) и Армению (Ереван).