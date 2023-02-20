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2 часа назад

Нетипичные маршруты на Алтае: видео

Мира Маркина

За разнообразием заграничных направлений и выгодных туров мы порой забываем о том, в какой красивой и гигантской стране сами живем. Сложно перечислить все российские туристические маршруты, которые достойны внимания даже самого избалованного путешественника. Алтайский край – один из таких.

В социальной сети TikTok у пользовательницы с ником @chuchut.travel "Рамблер" нашел видеоролик, в котором перечислены места на Алтае, до которых обычно не добираются туристы. А зря.

Девушка рассказала о необычных маршрутах, которые не входят в топ стандартных мест для посещения во время поездки на Алтай. Она предлагает посетить загадочное мертвое озеро или взять на прокат катамараны на Манжерокском. Помимо этого девушка рассказала, что обязательно стоит сделать на Алтае, чтобы поездка навсегда осталась в вашей памяти.

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Подробнее смотрите в видео.

Ранее "Рамблер" рассказывал, чем удивляют туристов в домах на Бали.

Отдых в России,Видео,
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