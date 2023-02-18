Всего в пару километрах от Москвы в Одинцовском районе находится Мещерский парк — одна из самых больших лесопарковых зон города. На территории Мещерского парка есть все необходимое для проведения приятного досуга: лыжные дорожки, детские и спортивные площадки, а также уютное кафе, где можно согреться и отдохнуть. А в Лесной чайной посетители могут арендовать уютную беседку или пообедать на веранде, заказать свежую выпечку и, конечно же, чай.