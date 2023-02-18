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1 час назад

Зачем ехать в секретное место в Мещерском парке: видео

Стелла Шмель

Зима подходит к концу, поэтому сейчас самое время насладиться снежной сказкой и провести выходной в лесу.

Блогер Kuzminatravel рассказала о парке, который точно стоит посетить, если вы хотите насладиться зимней атмосферой.

Всего в пару километрах от Москвы в Одинцовском районе находится Мещерский парк — одна из самых больших лесопарковых зон города. На территории Мещерского парка есть все необходимое для проведения приятного досуга: лыжные дорожки, детские и спортивные площадки, а также уютное кафе, где можно согреться и отдохнуть. А в Лесной чайной посетители могут арендовать уютную беседку или пообедать на веранде, заказать свежую выпечку и, конечно же, чай.

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Подробнее о том, как можно провести время на территории Мещерского леса, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, чем привлекает туристов парк «Рускеала» в Карелии.

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