"Как на другой планете!": русский горнолыжный курорт за Полярным кругом

Горнолыжные курорты пользуются у россиян особой популярностью не просто так. Туристы считают отпуск на таких курортах идеальным зимним развлечением. Однако кроме популярных «избитых» вариантов, вроде Красной поляны и Домбая, есть и особые направление . Одно из таких — Большой Вудъявр. Подробнее об этом читайте в материале «Рамблера».

Фото: bigwood/vk.com bigwood/vk.com

За Полярным кругом россиян ждет необычный современный горнолыжный комплекс — «Большой Вудъявр».

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Расположен он в горном массиве Хибины посреди Кольского полуострова. Трассы комплекса проходят по горе Айкуайвенчорр в 9 км от Кировска.

Название «вудъявр» с языка коренных жителей переводится как «горное озеро» — у подножия горы Айкуайвенчорр раскинулось живописное одноименное озеро.

Комплекс включает 28 маршрутов различной сложности для горнолыжников и сноубордистов. Общая протяженность — 35 ки. Перепад высот — 550м.

Здесь есть все для туристов с разным уровнем подготовки. Для новичков — учебный склон с подъемником. Более подготовленные лыжники и сноубордисты найдут здесь два целинных кулуара с внушительной широтой и уклонами. Для экстремалов есть укатанные трассы с уклоном до 40 %. Кроме того, есть целый сноупарк для фристайлеров. Спортивные спуски здесь тоже есть — слалом и слалом-гигант. Комплекс «Большой Вудъявр»прошел сертификацию FIS (Международной федерации лыжного спорта).

bigwood/vk.com

Туристов особенно привлекает долгий сезон — с ноября по май, возможность увидеть северное сияние, полярные ночи и невероятные пейзажи.

«Отлично подготовленные склоны, прекрасные горные пейзажи, море снега, современные подъемники»;

«Как на другой планете! Трассы - шик! Идеальная подготовка, предсказуемый рельеф»;