Аналитики сервиса бронирования жилья в России и за рубежом «Суточно.ру» подсчитали, сколько в среднем россияне тратят на проживание в отелях рядом с крупными горнолыжными курортами. Выяснилось, что по сравнению с предыдущим зимним сезоном, расходы увеличились на 52%, сообщает РИА Новости.

В среднем стоимость отдыха длительностью четыре дня на горнолыжном курорте составляет 29 100 рублей. Наиболее дорогим будет отпуск на территории Эстосадка (Красная Поляна). За пять дней проживания на курорте россияне платят от 35 900 рублей (+23% к 2021 году). Не отстают от него Архыз и Шерегеш.

Самыми бюджетными горнолыжными курортами в этом году стали Губаха (Пермский край), Хвалынск (Саратовская область), Белокуриха, Манжерок (Алтайский край), Байкальск (Иркутская область), Мраткино (Урал), Южно-Сахалинск. На проживание здесь туристы в среднем тратят от 10 до 18 тысяч рублей за четыре-пять суток.