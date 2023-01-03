Что посмотреть в Выборге за 1 день: видео

Мощенные камнем улицы, архитектура средневековья и скандинавскую культура – все это про Выборг, настоящий европейский город в пределах России. Блогер с ником собрала места, которые стоит посетить, если вы вдруг захотите приехать в город на один день.
В прогулку обязательно стоит включить посещение Шведского замка, построенного в XIII веке. Сейчас в нем расположен музей, в котором можно больше узнать о истории города. Недалеко от замка находится площадь Старой Ратуши, оказавшись там обязательно загляните в пекарную лавку и попробуйте традиционный выборгский крендель.
Подробнее о том, что еще стоит увидеть в Выборге, смотрите в видео.
Ранее мы писали о том, где в России искать левитирующий дом.