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1 час назад

Что посмотреть в Выборге за 1 день: видео

Стелла Шмель

Мощенные камнем улицы, архитектура средневековья и скандинавскую культура – все это про Выборг, настоящий европейский город в пределах России. Блогер с ником собрала места, которые стоит посетить, если вы вдруг захотите приехать в город на один день.

Что посмотреть в Выборге за 1 день: видео
Фото: UnsplashUnsplash

В прогулку обязательно стоит включить посещение Шведского замка, построенного в XIII веке. Сейчас в нем расположен музей, в котором можно больше узнать о истории города. Недалеко от замка находится площадь Старой Ратуши, оказавшись там обязательно загляните в пекарную лавку и попробуйте традиционный выборгский крендель.

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Подробнее о том, что еще стоит увидеть в Выборге, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, где в России искать левитирующий дом.

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