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2 часа назад

Усадьбы Подмосковья, где хорошо зимой

Мария Каткова

На новогодние каникулы всегда хочется выбраться куда-нибудь за город. Если вам хочется выбраться на природу и заодно посмотреть на красивую архитектуру, то лучше рассмотрите поездку в усадьбу. О том, в какие из них лучше поехать зимой — в материале “Рамблера”.

Усадьбы Подмосковья, где хорошо зимой
Фото: muranovo-museum.rumuranovo-museum.ru

Музей-заповедник “Усадьба Мураново”

Эта усадьба известна тем, что одно время здесь жил писатель Федор Тютчев со своей семьей. До сих пор некоторые реликвии и старинные вещи писателя хранятся здесь. На территории усадьбы есть несколько небольших зданий и церковь. В музее расположена постоянная экспозиция, посвященная Тютчеву и его наследию. Помимо предметов интерьера и личный вещей, здесь сохранились мебель, старинные книги и предметы быта.

Рядом с усадьбой расположены несколько аллей, где можно погулять, посидеть у замерзших прудов, а также побродить по лесу.

Музей-усадьба “Остафьево”

Glaringa/commons.wikimedia.org

У усадьбы очень большая территория, по которой можно прогуляться и подышать свежим воздухом. Зимой здесь замерзает пруд, поэтому на лодках покататься вы не сможете, но в сильные морозы посетителям разрешают выходить на лед. Кроме того, в самой усадьбе расположен музей, где можно узнать больше о князе Андрее Вяземском, его семье и друзьях. Помимо постоянной экспозицией, здесь регулярно проходят выставки русских художников, скульпторов и других профессионалов.

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Музей-заповедник “Архангельское”

arhangelskoe.su

Здесь можно не только погулять по огромнейшей территории заповедника, но и зайти в помещения усадьбы. Здесь собраны различные коллекции живописи, слепков и скульптур. Кстати, полюбоваться на скульптуры можно не только внутри, но и снаружи — в садах есть целый комплекс. Также здесь часто проводят различные музыкальные фестивали, праздники и детские елки. Помимо всего прочего, можно посетить дворец и полюбоваться на интерьеры.

Отдых в России,Федор Тютчев,
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