Живописная природа, зимние развлечения и растопленная баня – все это есть в Веселой усадьбе недалеко от Минска. Если вы планируете поездку в Беларусь с детьми, то стоит остановиться в этом месте. Комфортный загородный отдых и много новых впечатлений вам будут обеспечены.

Территория усадьбы занимает площадь в 2 гектара. На ней расположились два жилых дома в каждом из которых по пять спален. Комплекс окружен лесом, куда можно отправиться на прогулку. Также на участке имеется озеро, большая снежная горка и даже эко-ферма с разными домашними животными.

Подробнее об отдыхе в белорусской Веселой усадьбе смотрите в видео.