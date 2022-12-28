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21 минуту назад

Усадьба под Минском, куда стоит отправиться на каникулах: видео

Стелла Шмель

Живописная природа, зимние развлечения и растопленная баня – все это есть в Веселой усадьбе недалеко от Минска. Если вы планируете поездку в Беларусь с детьми, то стоит остановиться в этом месте. Комфортный загородный отдых и много новых впечатлений вам будут обеспечены.

Территория усадьбы занимает площадь в 2 гектара. На ней расположились два жилых дома в каждом из которых по пять спален. Комплекс окружен лесом, куда можно отправиться на прогулку. Также на участке имеется озеро, большая снежная горка и даже эко-ферма с разными домашними животными.

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Подробнее об отдыхе в белорусской Веселой усадьбе смотрите в видео.

Ранее мы писали про туристические места, куда не пускают обычных людей.

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