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2 часа назад

Творческий поселок в 30 минутах от центра Москвы: видео

Стелла Шмель

В тридцати минутах на электричке от Киевского вокзала расположился старинный поселок писателей – Переделкино. В нем жили и трудились Борис Пастернак, Корней Чуковский, Булат Окуджава и много других выдающихся деятелей культуры.

Сегодня на территории поселка работает Дом творчества писателей, который вновь открыл свои двери посетителям в 2020 году. В нем есть выставочный зал, библиотека и гостиная с террасой. Гости могут угоститься чаем, поиграть в шахматы или увлечься книгой в укромном уголке библиотеки. Прогуливаясь по поселку, можно заглянуть в дома-музеи и увидеть переделкинский некрополь.

Где в России искать левитирующий дом

Подробнее о поселке писателей смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, где культурно отдохнуть в Петербурге, кроме Эрмитажа.

Отдых в России,Видео,Борис Пастернак,Булат Окуджава,Корней Чуковский,Эрмитаж,
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