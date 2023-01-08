Творческий поселок в 30 минутах от центра Москвы: видео

В тридцати минутах на электричке от Киевского вокзала расположился старинный поселок писателей – Переделкино. В нем жили и трудились Борис Пастернак , Корней Чуковский , Булат Окуджава и много других выдающихся деятелей культуры.

Сегодня на территории поселка работает Дом творчества писателей, который вновь открыл свои двери посетителям в 2020 году. В нем есть выставочный зал, библиотека и гостиная с террасой. Гости могут угоститься чаем, поиграть в шахматы или увлечься книгой в укромном уголке библиотеки. Прогуливаясь по поселку, можно заглянуть в дома-музеи и увидеть переделкинский некрополь.