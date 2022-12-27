Где культурно отдохнуть в Петербурге, кроме Эрмитажа

Санкт-Петербург не просто так называют культурной столицей. Именно здесь расположены главные музеи и галереи. И речь не только об Эрмитаже. Если вы были там уже несколько раз, то стоит обратить внимание на другие музеи, которые предлагают как посмотреть на классику, так и оценить современное искусство. О том, чем заняться в Петербурге, кроме Эрмитажа — в материале “Рамблера”.

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Музей “Эрарта”

Это — один из первых музеев современного искусства в Санкт-Петербурге. Здесь есть несколько этажей, на которых расположена постоянная и временная экспозиции. Строить отметить, что здесь есть и интерактивные экспонаты, которые можно трогать, крутить и даже слушать. Также в музее есть магазин для поклонников современного искусства, где можно купить репродукции и предметы интерьера от современных художников.

Музей Эмоций

Еще один музей современного искусства, который предлагает вам погрузиться в мир эмоций. Здесь расположены семь залов, каждый из которых посвящен определенной базовой эмоции: гневу, отвращению, удивлению, влюбленности, страху, вдохновению. Все инсталляции созданы одним художникам. Не будем раскрывать вам все особенности, но место однозначно стоит посетить.

“Русский музей”

Если говорить о музеях Петербурга, нельзя не упомянуть этот. Он представляет собой комплекс, где собраны различные предметы искусства из разных эпох и уголков страны. Здесь вы увидите классику, про которую наверняка читали в школе, а также можете открыть другие работы любимых художников. Лучше всего брать экскурсию или аудиогид, так как на выставке так много объектов, что можно заблудиться.

Музей-квартира А.С. Пушкина