Новогодние праздники приближаются, поэтому сейчас самое время распланировать свой досуг. Если вы хотите провести время на природе вдали от города, то точно стоит выделить время, чтобы посетить подмосковный сафари-парк.

В этом парке животные содержатся в условиях, которые максимально приближены к дикой природе: здесь нет клеток, стекол и решеток, а животные сами решают, подходить ли к посетителям. На территории в 50 гектаров проживает более 40 видов копытных животных и птиц. Звери ведут себя естественно, поэтому все посещения получаются разными, в зависимости от времени года и погоды. Парк располагается на 128-м километре по Минскому шоссе, добраться можно как на личном авто, так и на общественном транспорте.