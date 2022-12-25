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1 час назад

Сафари-парк в Подмосковье: видео

Стелла Шмель

Новогодние праздники приближаются, поэтому сейчас самое время распланировать свой досуг. Если вы хотите провести время на природе вдали от города, то точно стоит выделить время, чтобы посетить подмосковный сафари-парк.

В этом парке животные содержатся в условиях, которые максимально приближены к дикой природе: здесь нет клеток, стекол и решеток, а животные сами решают, подходить ли к посетителям. На территории в 50 гектаров проживает более 40 видов копытных животных и птиц. Звери ведут себя естественно, поэтому все посещения получаются разными, в зависимости от времени года и погоды. Парк располагается на 128-м километре по Минскому шоссе, добраться можно как на личном авто, так и на общественном транспорте.

Подробнее о подмосковном сафари-парке смотрите в видео.

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