Где находится город, в котором невозможно потеряться

Приезжая в Испанию, редкий турист не хотел бы побывать в ее самом строптивом регионе – Каталонии. И есть на северо-востоке Пиренейского полуострова уникальное место, которое как ничто иное демонстрирует непокорность каталонцев. О нем и расскажет “Рамблер”.

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Говорят, что в городе Кастельфольит-де-ла-Рока невозможно заблудиться. Еще бы: ведь в нем есть всего одна улица, с обеих сторон обрамленная зданиями. Вот только выходить за ее пределы было бы необдуманным решением. Можно провалиться в пропасть.

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Кастельфольит-де-ла-Рока буквально свисает с узкой базальтовой скалы на пересечении рек Флувия и Торонелл. Он появился на месте мощного выхода раскаленной лавы, случившегося более двухсот лет назад.

Изучая фотографии города, можно решить, что это место выдуманное. Но оно вполне реально. Более того, там постоянно проживает около тысячи людей. Дома в Кастельфольит-де-ла-Рока и другие здания построены из базальта, из которого сложена сама скала.

Жизнь в этом городе сложно назвать комфортной. Во-первых, несмотря на расположение на возвышенности здесь всегда повышенная влажность. И поэтому время от времени город превращается в Сайлент Хилл – окутывается туманом. В жаркие, засушливые дни воздух прозрачный.

Во-вторых, до Кастельфольит-де-ла-Рока сложно добраться без личного автомобиля. Ни автобусы, ни маршрутки туда не ходят. Кстати, один из лучших способов насладиться видами сельской местности, окружающей город — это подняться в небо и совершить полет на воздушном шаре.

В-третьих, культурная жизнь города довольно ограничена. В городе есть церковь Святого Сальватора, построенная аж в XI веке. К сожалению, мало что осталось от ее первоначального дизайна. На протяжении веков она была центром общественной жизни здесь, в Кастельфольит-де-ла-Рока, и функционировала до начала Гражданской войны в Испании.

В городе есть небольшая горстка ресторанов, и хотя они могут быть не такими изысканными, как некоторые из тех, что вы найдете в Жироне или Олоте, они предлагают потрясающие виды, которые вы вряд ли найдете где-либо еще.

Если вы думали, что в таком небольшом городке, как Кастельфольит-де-ла-Рока, не найдется крафтовое пиво, подумайте еще раз. Poch’s — главная мини-пивоварня здесь, производящая ряд сортов пива небольшими партиями, включая эль, стаут и фруктовое пиво. Это также одно из самых дружелюбных мест в городе, где можно выпить и пообщаться с местными жителями.