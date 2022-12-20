Почему Красное море так называется

Красное море считается самым теплым и одновременно самым опасным. Дело в том, что в нем обитает достаточно живности, которая может навредить человеку. Несмотря на это, многие туристы полюбили отдых на побережье этого водоема. В материале “Рамблера” — о том, почему оно получило такое название.

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Существует несколько версий относительно того, почему море все-таки называется Красным. Все они сильно отличаются друг от друга.

Водоросли

Как предполагают биологи, Красное море получило такое название из-за особого вида водорослей. Они называются Trichodesmium erythraeum и содержат в себе красный пигмент, который может окрашивать воду. В период цветения пигмента становится так много, что вода в море становится буквально красного цвета. Как правило, это происходит в период засушливого лета.

Кораллы

Не секрет, что многие люди приезжают в Египет за дайвингом. Они хотят посмотреть не только на богатую фауну Египта, но и флору, которую представляют собой многочисленные коралловые рифы. Они так же, как и водоросли придают воде красный цвет. Возможно, море получило такое название из-за них.

Части света

Во многих древних сказаниях части света были поделены на цвета. Например, восток — белый, черный — север, юг — красный. В соответствии с этим некоторые моря получили названия в зависимости от сторон света, где они находятся.

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