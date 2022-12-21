Лучшие места для Нового года в России и за рубежом

Выбрали страну, где проведете Новый год, но не знаете, на какой именно курорт поехать? "Рамблер" собрал места, которые оставят самые яркие впечатления: как в России, так и за границей.
Если ваш Новый год — горные лыжи и фуникулеры, отправляйтесь в сочинскую Красную поляну. Впрочем, здесь можно и искупаться в открытых бассейнах, и покататься на собачьих упряжках.
Тем, кто мечтает о захватывающих дух пейзажах, подойдут Заполярье с его северным сиянием, Байкал, с которым можно познакомиться в Екатеринбурге и Бурятии, и карельская Калевала с ее лесами, озерами и особенным звездным небом.
Зимние каникулы можно провести в Стамбуле, Анталье или на горнолыжных курортах Турции: в Паландокене, Эрджиесе, Улудаге, Карталкае, Давразе.
Купаться в море будет холодно, зато появится возможность познакомиться с турецкими городами и их коренными жителями. Например, о стамбульских кошках сняли целый документальный фильм. Он так и называется — "Город кошек". Хвостатые "братья наши меньшие" — настоящие хозяева Стамбула. Местные уважают и оберегают кошек, а без них не представляют ни себя, ни турецкую столицу.
Самым дорогим и часто посещаемым эмиратом считается Дубай, а самым бюджетным и скучным — Рас-эль-Хайма.
В Дубае можно провести вечер в ресторане, отеле, сходить на пляжную вечеринку или покататься на комфортабельной яхте. Кроме того, здесь есть лыжные курорты и торгово-развлекательные центры с насыщенной новогодней программой.
Рас-аль-Хайма — небанальный, "бюджетный" эмират в живописном месте, где горы почти вплотную подступают к побережью. В старой, западной части множество достопримечательностей, а в Новый год местные жители устраивают фейерверки на пляже, а также праздники с танцем живота и огненными шоу.
Острова в Индийском океане — это лазурная вода, белоснежные песчаные пляжи, богатая фауна и флора. Туристы загорают, купаются, занимаются дайвингом, катаются на водных лыжах, рыбачат.
Очень популярны прогулки на катере с прозрачным дном, а еще отдыхающие любят кормить скатов. В столицу республики Мале мало достопримечательностей, но обзорную экскурсию по городу опытные туристы все же рекомендуют.
Остров свободы для отдыха выбирают любители тропического климата, которых не устраивает высокая влажность стран Юго-Восточной Азии. Самым большим спросом пользуются курорты Варадеро и Ольгин. Помимо них, путешественники покупают туры на острова Кайо Санта Мария, Кайо лас Брухас, Кайо Энсеначос.
Здесь в Новый год точно будут теплое море, вкусные фрукты и гостеприимные местные жители. А еще — особый колорит местных городов с яркой архитектурой и ретроавтомобилями.