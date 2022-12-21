Лучшие места для Нового года в России и за рубежом

Выбрали страну, где проведете Новый год, но не знаете, на какой именно курорт поехать? "Рамблер" собрал места, которые оставят самые яркие впечатления: как в России, так и за границей.

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Россия

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Если ваш Новый год — горные лыжи и фуникулеры, отправляйтесь в сочинскую Красную поляну. Впрочем, здесь можно и искупаться в открытых бассейнах, и покататься на собачьих упряжках.

Тем, кто мечтает о захватывающих дух пейзажах, подойдут Заполярье с его северным сиянием, Байкал, с которым можно познакомиться в Екатеринбурге и Бурятии, и карельская Калевала с ее лесами, озерами и особенным звездным небом.

Турция

Зимние каникулы можно провести в Стамбуле, Анталье или на горнолыжных курортах Турции: в Паландокене, Эрджиесе, Улудаге, Карталкае, Давразе.

Купаться в море будет холодно, зато появится возможность познакомиться с турецкими городами и их коренными жителями. Например, о стамбульских кошках сняли целый документальный фильм. Он так и называется — "Город кошек". Хвостатые "братья наши меньшие" — настоящие хозяева Стамбула. Местные уважают и оберегают кошек, а без них не представляют ни себя, ни турецкую столицу.

ОАЭ

Самым дорогим и часто посещаемым эмиратом считается Дубай, а самым бюджетным и скучным — Рас-эль-Хайма.

В Дубае можно провести вечер в ресторане, отеле, сходить на пляжную вечеринку или покататься на комфортабельной яхте. Кроме того, здесь есть лыжные курорты и торгово-развлекательные центры с насыщенной новогодней программой.

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Рас-аль-Хайма — небанальный, "бюджетный" эмират в живописном месте, где горы почти вплотную подступают к побережью. В старой, западной части множество достопримечательностей, а в Новый год местные жители устраивают фейерверки на пляже, а также праздники с танцем живота и огненными шоу.

Мальдивы

Острова в Индийском океане — это лазурная вода, белоснежные песчаные пляжи, богатая фауна и флора. Туристы загорают, купаются, занимаются дайвингом, катаются на водных лыжах, рыбачат.

Очень популярны прогулки на катере с прозрачным дном, а еще отдыхающие любят кормить скатов. В столицу республики Мале мало достопримечательностей, но обзорную экскурсию по городу опытные туристы все же рекомендуют.

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Куба

Остров свободы для отдыха выбирают любители тропического климата, которых не устраивает высокая влажность стран Юго-Восточной Азии. Самым большим спросом пользуются курорты Варадеро и Ольгин. Помимо них, путешественники покупают туры на острова Кайо Санта Мария, Кайо лас Брухас, Кайо Энсеначос.