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2 часа назад

Зимние каникулы: лучшие места для Нового года в России и за рубежом

Мира Маркина

Выбрали страну, где проведете Новый год, но не знаете, на какой именно курорт поехать? "Рамблер" собрал места, которые оставят самые яркие впечатления: как в России, так и за границей.

Лучшие места для Нового года в России и за рубежом
Фото: PxherePxhere

Россия

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Если ваш Новый год — горные лыжи и фуникулеры, отправляйтесь в сочинскую Красную поляну. Впрочем, здесь можно и искупаться в открытых бассейнах, и покататься на собачьих упряжках.

Тем, кто мечтает о захватывающих дух пейзажах, подойдут Заполярье с его северным сиянием, Байкал, с которым можно познакомиться в Екатеринбурге и Бурятии, и карельская Калевала с ее лесами, озерами и особенным звездным небом.

Турция

Зимние каникулы можно провести в Стамбуле, Анталье или на горнолыжных курортах Турции: в Паландокене, Эрджиесе, Улудаге, Карталкае, Давразе.

Куда поехать на Новый год с детьми

Купаться в море будет холодно, зато появится возможность познакомиться с турецкими городами и их коренными жителями. Например, о стамбульских кошках сняли целый документальный фильм. Он так и называется — "Город кошек". Хвостатые "братья наши меньшие" — настоящие хозяева Стамбула. Местные уважают и оберегают кошек, а без них не представляют ни себя, ни турецкую столицу.

ОАЭ

Самым дорогим и часто посещаемым эмиратом считается Дубай, а самым бюджетным и скучным — Рас-эль-Хайма.

В Дубае можно провести вечер в ресторане, отеле, сходить на пляжную вечеринку или покататься на комфортабельной яхте. Кроме того, здесь есть лыжные курорты и торгово-развлекательные центры с насыщенной новогодней программой.

Pxhere

Рас-аль-Хайма — небанальный, "бюджетный" эмират в живописном месте, где горы почти вплотную подступают к побережью. В старой, западной части множество достопримечательностей, а в Новый год местные жители устраивают фейерверки на пляже, а также праздники с танцем живота и огненными шоу.

Мальдивы

Острова в Индийском океане — это лазурная вода, белоснежные песчаные пляжи, богатая фауна и флора. Туристы загорают, купаются, занимаются дайвингом, катаются на водных лыжах, рыбачат.

Очень популярны прогулки на катере с прозрачным дном, а еще отдыхающие любят кормить скатов. В столицу республики Мале мало достопримечательностей, но обзорную экскурсию по городу опытные туристы все же рекомендуют.

Pxhere

Куба

Остров свободы для отдыха выбирают любители тропического климата, которых не устраивает высокая влажность стран Юго-Восточной Азии. Самым большим спросом пользуются курорты Варадеро и Ольгин. Помимо них, путешественники покупают туры на острова Кайо Санта Мария, Кайо лас Брухас, Кайо Энсеначос.

Здесь в Новый год точно будут теплое море, вкусные фрукты и гостеприимные местные жители. А еще — особый колорит местных городов с яркой архитектурой и ретроавтомобилями.

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