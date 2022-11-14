Куда поехать на Новый год с детьми

Новогодние праздники уже скоро, поэтому уже пора планировать свой отдых. Куда поехать, если у вас есть дети? Спросили эксперта в сфере туризма Юлию Новосад о самых лучших направлениях.
Если не стоит вопрос купания в теплом-теплом море, можно рассмотреть ОАЭ, Бахрейн. По словам эксперта, зимой там очень комфортно, температура воды составляет примерно 23 градуса. При этом перелет не такой длительный, а полетная программа доступна. Можно найти отели в разных ценовых категориях. В этих странах также много парков развлечений, поэтому семьям с детьми будет нескучно.
Пока это направление не так популярно, но набирает обороты. И отдохнуть там с детьми вполне возможно, хотя и не совсем недешево.
Лететь туда не так далеко, но море в Египте более холодное. Тем не менее, это достаточно бюджетный отдых, адаптированный для детей.
Чаще всего это Пхукет, благодаря качественным пляжам и обширной инфраструктуре. На этом острове достаточно бюджетное размещение, которое было популярно еще до пандемии.