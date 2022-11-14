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2 часа назад

Куда поехать на Новый год с детьми

Мира Маркина
Юлия Новосадэксперт

Новогодние праздники уже скоро, поэтому уже пора планировать свой отдых. Куда поехать, если у вас есть дети? Спросили эксперта в сфере туризма Юлию Новосад о самых лучших направлениях.

Куда поехать на Новый год с детьми
Фото: pxhere.compxhere.com

Мальдивы

Топовым направлением для россиян стали Мальдивские острова. Есть огромное количество полетных программ. Это "Аэрофлот", компании Emirates и Fly Dubai. Но, к сожалению, сейчас мы видим дефицит по отелям, и найти номера не так просто.
Юлия Новосад
Юлия НовосадЭксперт по туризму

ОАЭ и Бахрейн

Если не стоит вопрос купания в теплом-теплом море, можно рассмотреть ОАЭ, Бахрейн. По словам эксперта, зимой там очень комфортно, температура воды составляет примерно 23 градуса. При этом перелет не такой длительный, а полетная программа доступна. Можно найти отели в разных ценовых категориях. В этих странах также много парков развлечений, поэтому семьям с детьми будет нескучно.

Сейшелы

Пока это направление не так популярно, но набирает обороты. И отдохнуть там с детьми вполне возможно, хотя и не совсем недешево.

Египет

Лететь туда не так далеко, но море в Египте более холодное. Тем не менее, это достаточно бюджетный отдых, адаптированный для детей.

Турция

Огромное количество туристов выбирает это направление, несмотря на то, что там совсем некупальная погода, но есть теплые и закрытые бассейны. Также в Турции есть прекрасные детские концепции, хотя зимой они несколько сокращены.
Юлия Новосад
Юлия НовосадЭксперт по туризму

Таиланд и Вьетнам

Чаще всего это Пхукет, благодаря качественным пляжам и обширной инфраструктуре. На этом острове достаточно бюджетное размещение, которое было популярно еще до пандемии.

Заграница,Emirates,Аэрофлот,
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