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56 минут назад

Как побывать в другой стране, не уезжая далеко от Москвы: видео

Мария Кимакович

Если вам хочется погрузиться в атмосферу европейского городка не отъезжая далеко от Москвы, то эта подборка от блогера Irinafairy точно вам понравится. До всех мест можно добраться всего за пару часов как на личном транспорте, так и на общественном.

Начать свое путешествие стоит с Рыбацкой деревни под Рязанью. Она знаменита своими красными деревянными домиками, характерными для норвежских деревень. В комплексе даже есть маяк, а романтики добавляет протекающая рядом река Ока.

В подмосковном селе Остров вы окунетесь в атмосферу голландского маленького городка. Вы будете очарованы деревянной ветряной мельницей, заливными лугами и старинными домами.

Три самых посещаемых города в мире

Подробнее об остальных местах, напоминающих другие страны, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как бесплатно провести больше багажа в самолете.

Отдых в России,Видео,
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