Как бесплатно провести больше багажа в самолете

Доплата за багаж в самолете — проблема многих туристов. Часто путешественники уезжают в свою родную страну с перевесом или несколькими сумками багажа. Авиакомпании редко уступают и разрешают не платить за дополнительный багаж и перевес, поэтому перелет обходится дороже, чем предполагалось. О том, как не доплачивать за багаж — в материале “Рамблера”.

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Куртка с одеждой

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Если вы летите в холодную страну, авиакомпания разрешает брать куртку в качестве дополнительного багажа и не доплачивать за нее. В карманы, рукава и капюшон куртки можно спрятать дополнительные вещи, которые не влезли в чемодан. Единственное правило — не класть туда жидкости и другие вещи, которые нельзя проносить на борт, так как верхняя одежда классифицируется как ручная кладь.

Подушка вместо сумки

Подушка также не считается дополнительным багажом, так как не занимает место на полке, и ее тоже можно взять в ручную кладь. Ее можно набить одеждой, достаточно взять только наволочку и подобрать мягкие вещи для перелета. Так вы сможете с комфортом провести перелет и не доплачивать за перевес.

Отправьте вещи почтой

Почти во всех странах мира разрешается отправлять почтой вещи, еду или напитки. Если вы понимаете, что в ваш чемодан не помещается все, что вы купили, просто отправьте почтовое отправление. Однако стоит заранее узнать цену. Дело в том, что в некоторых странах отправка международной посылки может стоить гораздо дороже, чем оплата за перевес багажа. Также не стоит отправлять почтой ценные вещи.

Обратитесь к авиакомпании

Если вам не подходит ни один из способов, нужно связаться с авиакомпанией и узнать условия провоза багажа. В некоторых случаях вам будет выгоднее приобрести второй чемодан и выкупить дополнительное багажное место. Перевес рассчитывается на каждый килограмм, поэтому сумма за него может сильно вырасти.

Оставьте старые вещи