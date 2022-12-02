В каких позах в самолете опасно спать

Самолет считается одним из самых комфортных и безопасных видов транспорта, но у пассажиров есть одна существенная проблема. Если вы не летите первым или бизнес-классом, то вероятность найти удобное положение для сна равна нулю. В материале “Рамблера” — о том, в каких позах спать опаснее всего.
Многие пассажиры, если им не хватает места для ног, ложатся в кресле боком и упираются руками в подлокотник, а ноги высовывают в проход. Так спать действительно комфортно, так как ноги не затекают, а также можно менять положение тела. В такой позе минимальна вероятность случайного контакта с вашим соседом. Однако опасность заключается в том, что ноги могут стать мишенью для проходящих людей или, что еще хуже, — для телеги стюардесс. Ее вес может достигать 100 килограммов, а ваши ноги они могут не заметить.
Еще одной излюбленной позой пассажиров считается голова, положенная на откидной столик. Во-первых, самая главная опасность заключается в грязи и инфекции. Дело в том, что эти столы не протирают и не дезинфицируют, поэтому если вы ляжете на это место головой, не протерев его, рекомендуется сразу после выхода из самолета принять душ. Во-вторых, если у вас нет специальной подушки, это может быть опасно. Пока вы спите, самолет может влететь в зону турбулентности и при серьезной тряске вашей голове придется несладко.
Удобно спать и, облокотившись на фюзеляж самолета, у иллюминатора. Однако в этой позе также есть свои нюансы. Также стоит обратить внимание на гигиеничность такого способа. Представьте, сколько людей в день прислонялись головой и лицом к этой части самолета и на этом месте. А если они летели из жарких стран, то там наверняка остался их пот, косметика и что-нибудь еще. Эти места стюардессы никак не протирают, поэтому лучше запастись пледом, подушкой или хотя бы надеть кофту с капюшоном, чтобы подложить его под голову.