В каких позах в самолете опасно спать

Самолет считается одним из самых комфортных и безопасных видов транспорта, но у пассажиров есть одна существенная проблема. Если вы не летите первым или бизнес-классом, то вероятность найти удобное положение для сна равна нулю. В материале “Рамблера” — о том, в каких позах спать опаснее всего.

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Ноги в проход

Многие пассажиры, если им не хватает места для ног, ложатся в кресле боком и упираются руками в подлокотник, а ноги высовывают в проход. Так спать действительно комфортно, так как ноги не затекают, а также можно менять положение тела. В такой позе минимальна вероятность случайного контакта с вашим соседом. Однако опасность заключается в том, что ноги могут стать мишенью для проходящих людей или, что еще хуже, — для телеги стюардесс. Ее вес может достигать 100 килограммов, а ваши ноги они могут не заметить.

Оперевшись на стол

Еще одной излюбленной позой пассажиров считается голова, положенная на откидной столик. Во-первых, самая главная опасность заключается в грязи и инфекции. Дело в том, что эти столы не протирают и не дезинфицируют, поэтому если вы ляжете на это место головой, не протерев его, рекомендуется сразу после выхода из самолета принять душ. Во-вторых, если у вас нет специальной подушки, это может быть опасно. Пока вы спите, самолет может влететь в зону турбулентности и при серьезной тряске вашей голове придется несладко.

У иллюминатора