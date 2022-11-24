Что категорически нельзя делать в самолете

Правила безопасности в самолете знают многие люди, и для этого есть бумажные инструкции, а также наглядная демонстрация стюардесс. Однако есть вещи, о которых не говорят публично, и от них зависит комфорт и здоровье пассажиров самолета. О том, что категорически не стоит делать во время перелета — в материале “Рамблера”.

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Класть вещи в карман переднего кресла

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Как рассказывают стюардессы, карманы переднего кресла — самое грязное место в самолете. Их никогда не дезинфицируют, так как не предполагается, что люди будут класть туда грязные вещи. Тем не менее, туда часто складывают мусор, грязные салфетки и даже использованные детские памперсы. После этого следующий пассажир может положить туда бутылку воды или еду. Чтобы не стать этим пассажиром, лучше избегать этих карманов и ставить под сиденье сумку или рюкзак для вещей.

Употреблять продукты, провоцирующие газообразование

Перед перелетом и непосредственно в самом самолете лучше не употреблять продукты, которые провоцируют повышенное газообразование. Во-первых, вы будете долгое время находиться в замкнутом пространстве с другими людьми. Во-вторых, из-за особенностей организма на высоте у вас может появиться сильная боль в животе из-за газов. Избавиться от нее вы сможете только после того, как самолет сядет. Такие спазмы нередко появляются у людей, которые имеют проблемы с ЖКТ.

Спать во время взлета и посадки

Сон на взлете и посадке опасен для здоровья и безопасности. Нередко аварийные ситуации случаются, когда самолет набирает высоту или снижается, поэтому вам нужно концентрировать внимание, чтобы быстро действовать в случае ЧП. Также это связано с перепадами давления — на взлете и посадке закладывает уши и с этим нужно справляться. Если вы не сделаете глотательные движения, есть риск получить воспаление.

Надевать неудобную обувь

У большинства людей в самолете появляются проблемы с ногами в самолете. Во-первых, это происходит из-за того, что вы долго сидите на одном месте и в одном положении. Во-вторых, серьезное давление увеличивает нагрузку на сосуды. Если вы будете лететь в неудобной обуви, то нагрузка может вырасти в разы. Врачи не рекомендуют надевать в самолет обувь на каблуках, платформах или узкую обувь. Выбирайте кроссовки или кеды, в которых вам будет удобно лететь.

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