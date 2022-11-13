Хороший сон или нескучная книга: как развлечься в самолете

Многим людям трудно усидеть на одном месте и два часа, а увеличенное время перелетов и вовсе вызывает у аэрофобов панику, а у обычных пассажиров приступ страдания из-за необходимости долго сидеть. Есть и труднодоступные курорты, например, до Доминиканы или Таиланда лететь 12 часов, поэтому приходится выкручиваться. "Рамблер" подскажет, как скоротать время в полете.

Фото: unsplash unsplash

Гаджеты

Возьмите с собой несколько гаджетов разной направленности, например, телефон с любимой музыкой и планшет, на котором можно порисовать. Главно не забыть приобрести портативный аккумулятор, чтобы всегда оставаться на связи.

Кроссворды

Кроссворды и судоку не только принесут пользу вашему мозгу, но и помогут скоротать несколько частов времени. Кстати, можно скачать несколько игр и на телефон, зависит от ваших интересов. Попробуйте определиться с выбором заранее и начните битву, как только самолет наберет высоту.

Сон

Конечно, самый хороший способ провести время в самолете — это хорошенько выспаться. Сделать это может быть нелегко, поэтому приготовьтесь заранее. Купите удобную подушку для перелетов, маску для сна и беруши, наденьте комфортную одежду (спортивный костюм) и возьмите с собой теплые носки, чтобы снять обувь в самолете. Уверены, вы точно сможете заснуть.

Книга

Если вы любите читать, то грех не взять с собой книгу. Электронную или нет, решать вам. Самое главное интересную. Поэтому лучше определиться с выбором на земле и начать читать еще дома, чтобы у вас была мотивация продолжить чтение.

Информация