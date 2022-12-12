Три самых посещаемых города в мире

Независимо от того, являетесь ли вы спонтанным туристом или заядлым путешественником, знать о самых интересных и посещаемых городов в мире, и интересно, и полезно. "Рамблер" расскажет о том, какие города встречают самое большое количество туристов со всего света.

Фото: Pxhere Pxhere

Исследование, проведенное Mastercard, помогло составить Глобальный индекс посещаемости городов. Он ранжирует города на основе общего количества международных туристов. Список доказывает, что эти города доминировали в течение многих лет потому, что предлагают для туристов много интересного. Люди выбирают города для поездки, основываясь на том, какие достопримечательности и природные богатства смогут в них найти. Каждый город предлагает свой особый темп, культуру и атмосферу.

Видео дня

Самые посещаемые города в мире

Бангкок

Pxhere

Столица Таиланда считается самым посещаемым городом в мире. Так, Бангкок встретил 22 миллиона посетителей в 2021 году!

Туризм резко прекратился в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. До августа 2020 года в страну вообще не допускались туристы, а после этого туристам разрешалось въезжать в Таиланд только на исключительных условиях. В течение первого квартала 2022 года туристические показатели резко возросли по сравнению с 2020 и 2021 годами. Поскольку Таиланд недавно ослабил коронавирусные ограничения, в этом году он намерен принять до 15 миллионов туристов. Это значительно меньше, чем до пандемии, но все же очень много.

Бангкок предлагает множество интересных локаций, от шикарных пляжей до высоких небоскребов и золотых храмов. Вы окажетесь в окружении шумных тук-туков и такси вокруг запахов фантастической уличной еды, которую может предложить Бангкок.

Достопримечательности, которые нельзя упустить: Большой дворец, Ват Арун, Храм золотого Будды и Ват Сутхат, плавучий рынок Дамноен Садуак, местные кафе на Каосан Роуд.

Париж

Pxhere

Неудивительно, что "город любви" занял второе место в списке. Париж встретил 19 миллионов иностранных туристов в 2021 году. В апреле 2022 года Париж ослабил ограничения на поездки, и теперь полностью вакцинированные туристы могут беспрепятственно посещать французскую столицу.

Романтическая обстановка Парижа, элегантные бульвары и архитектура заставят вас полюбить этот город. Париж также известен своей высокой кухней, особым стилем и тем самым французским настроением.

Достопримечательности, которые нельзя упустить: Эйфелева башня, Лувр, Нотр-Дам, Монмартр, Елисейские поля и Триумфальная арка.

Лондон

Pxhere

Лондон стал третьим по посещаемости городом в 2021 году. За весь 2022 календарный год Лондон расчитывает принять около 21 миллиона путешественников.

Лондон может похвастаться готическим настроением с красивыми средневековыми зданиями и множеством туристических достопримечательностей. Лондон полон туманной аристократичной харизмы и предлагает невероятные достопримечательности и шумные ночные развлечения, что делает его популярным туристическим направлением.