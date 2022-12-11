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3 часа назад

3 города в трех часа езды от Москвы, которые стоит посетить: видео

Стелла Шмель

Если вы выбираете, где провести выходные и новогодние каникулы не отъезжая далеко от Москвы, то эта подборка для вас. Добраться до этих город можно как на общественном транспорте, так и на собственном авто.

Старицу стоит посетить ради странных церквей и соборов с неповторимой архитектурой. Появившись в начале 11 века из монастыря город разросся и стал одним из фаворитов Ивана Грозного. Старица располагается в Тверской области, в 77 километрах от Твери.

Торжок – это один старейших городов России, он возник на рубеже 10 -11 веков и славится золотошейвейным производством. На небольшой территории города расположено более 300 памятников, поэтому Торжок включен в перечень исторических городов России.

Город на юге России, который стоит посетить каждому

Подробнее о еще одном городе, который стоит посетить рядом с Москвой, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, чем заняться в Стамбуле зимой.

Отдых в России,Видео,Иван Грозный,
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