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1 час назад

Город на юге России, который стоит посетить каждому: видео

Стелла Шмель

Этот город находится на высоте 1000 метров над уровнем моря в Ставропольском крае. Он входит в состав курортов эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды.

Кисловодск знаменит своими минеральными источниками, умеренным климатом и потрясающе богатой природой. Погода в городе даже зимой располагает к пешим прогулкам, ведь температура не опускается ниже нуля. Также на территории города располагается самый большой парк в Европе – Кисловодский национальный парк, его площадь составляется 965,8 гектаров.

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Подробнее о Кисловодске смотрите в видео.

Ранее "Рамблер" рассказывал, куда отправиться, чтобы насладиться красотой и тишиной.

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