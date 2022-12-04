Этот город находится на высоте 1000 метров над уровнем моря в Ставропольском крае. Он входит в состав курортов эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды.

Кисловодск знаменит своими минеральными источниками, умеренным климатом и потрясающе богатой природой. Погода в городе даже зимой располагает к пешим прогулкам, ведь температура не опускается ниже нуля. Также на территории города располагается самый большой парк в Европе – Кисловодский национальный парк, его площадь составляется 965,8 гектаров.