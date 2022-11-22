Куда поехать отдыхать после Нового года

Отдыхать в новогодние праздники дорого и не всегда комфортно: полные самолеты, очереди, толкучка в общественных местах. Поэтому опытные путешественники часто планируют поездки на период сразу после официальных каникул. Это позволяет сэкономить на отпуске и выбрать более удобные условия перелета и проживания. Какие направления актуальны для путешествий после Нового года? Рассказывает тревел-эксперт, основатель турагентства Trinity Mom’s Travel, Людмила Чернавская.

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Турция

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Эта страна прекрасна для поездок в любое время года, а не только летом, как считают многие. В зимнее время для купания в море в Турции, конечно, прохладно. Поэтому выбирайте отель с открытым подогреваемым или с закрытым бассейном и собственным спа-центром, чтобы не остаться без водных процедур. После новогодних каникул туристов станет заметно меньше, дискотеки и вечерние шоу поутихнут, и ничего не помешает спокойно отдохнуть.

Зимний сезон идеален для поездок на экскурсии и на шопинг – цены ниже, а толпы зевак не мешают смотреть и выбирать. Можно остановиться на пару дней в Стамбуле или съездить в нетуристическую официальную столицу Анкару, полетать на воздушном шаре в Каппадокии, без спешки поторговаться на рынке в Анталии, покататься на американских горках в парке развлечений Land of Legends в Белеке или посетить руины античных городов на Эгейском побережье. Кстати, в Турции еще катаются на лыжах! Горные курорты Эрджиес и Улудаг не уступают по качеству европейским, а стоят на порядок дешевле.

Людмила Чернавская Эксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel

Страны Персидского залива: ОАЭ, Катар, Бахрейн

В арабских странах зимой оптимальная погода для любых развлечений: и для пляжного отдыха, и для прогулок, и для сафари в пустыне. Эмираты уже крепко любимы многими россиянами: все чаще на берег Персидского залива не только приезжают в отпуск, но и перебираются на зимовку айтишники, финансисты и искатели приключений. За шопингом, тусовками и лучшими ресторанами нужно ехать в Дубай и Абу-Даби, тихий пляжный отдых – это в Шарджу и Аджман. ОАЭ идеально подходят для отдыха с детьми: чистейшее море, песочные пляжи, трепетное отношение к малышам и их мамам.

Интересно съездить в Катар: к проходящему в ноябре-декабре Чемпионату мира по футболу страну довели до идеала по всем параметрам. Маленькая страна с идеальными пляжами, живописными песчаными дюнами, фантастическими небоскребами и закоулками старых городов – новая точка притяжения для туристов со всего мира. Менее изведан и поэтому интересен для опытных путешественников Бахрейн. Эта страна состоит из множества островов, раскиданных в Персидском заливе. Культурная жизнь и достопримечательности сосредоточены в столице Манама и на основном острове Бахрейн. Роскошные пляжные отели прячутся на маленьких островах, например, на Ситре и искусственно созданных островах Амвадж.

Людмила Чернавская Эксперт по туризму: основатель турагентства Trinity Moms Travel

Юго-Восточная Азия: Таиланд, Индия, Вьетнам

В условиях пандемии попасть в любимые многими туристами страны Юго-Восточной Азии было не так просто. Но в последние месяцы все больше стран и регионов полностью снимают ковидные ограничения и готовы принимать путешественников. На сегодня самым популярным направлением является Таиланд: туда есть много рейсов, а цены держатся на приятном уровне.