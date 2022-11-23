Куда отправиться, чтобы насладиться красотой и тишиной

Сейчас красоту и тишину можно найти без всяких проблем: полетная программа наладилась, многие направления снова открыты. "Рамблер" собрал для вас подборку мест для спокойного отдыха как за рубежом, так и в ближайшем Подмосковье на случай, если "перезагрузиться" хочется срочно, а возможностей для отпуска нет.
Топ-направление — это, конечно же, Мальдивы. Это всегда релакс, всегда спокойствие, никаких новостей, океан, белоснежный песок.
Второе по популярности направление — Сейшелы. Сейчас есть прямые рейсы из Москвы. Там прекрасная природа, зелень, завораживающие виды на океан.
Еще одно направление — Шри-Ланка. Тут тоже есть более уединенные курорты, которые отдалены от суеты. В принципе Шри-Ланка сама по себе достаточно разнообразна в плане природы.
Если же у вас нет возможности отправиться в полноценный отпуск, для вас могут стать хорошим выходом эти места в Подмосковье. Дорога из столицы займет не так много времени, а красота природы и спокойствие будут обеспечены.
Прекрасное место для уединение – Переделкино. Тихие и необыкновенно красивые пейзажи, старые уютные постройки, лес и поля – что еще нужно для расслабления? Об этих местах писали в своих строках Ахмадулина, Окуджава, Евтушенко и многие другие. А Пастернак прозвал это место "Неясной поляной", сравнивая со знаменитым поместьем Льва Толстого.
Неподалеку от города Солнечногорска расположились сразу три великолепные усадьбы: "Шахматово", "Тараканово" и "Боблово". В этих местах зимой можно покататься на лыжах или совершить конные прогулки по тропинкам усадьбы.
Усадьба Архангельское – одна из самых популярных для посещения как гостями столицы, так и местными жителями. Здесь зачастую можно встретить множество молодоженов, которые приезжают сюда на фотосессии. Однако зимой в парке становится чуть поспокойнее и прогулка по тропам на территории дворцово-паркового ансамбля станет настоящим наслаждением для души.