Куда отправиться, чтобы насладиться красотой и тишиной

Сейчас красоту и тишину можно найти без всяких проблем: полетная программа наладилась, многие направления снова открыты. "Рамблер" собрал для вас подборку мест для спокойного отдыха как за рубежом, так и в ближайшем Подмосковье на случай, если "перезагрузиться" хочется срочно, а возможностей для отпуска нет.

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Зарубежные направления

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Топ-направление — это, конечно же, Мальдивы. Это всегда релакс, всегда спокойствие, никаких новостей, океан, белоснежный песок.

Второе по популярности направление — Сейшелы. Сейчас есть прямые рейсы из Москвы. Там прекрасная природа, зелень, завораживающие виды на океан.

Следующее направление — Тайланд, куда поставили огромное количество рейсов не только из Москвы, но и из регионов. Сейчас билеты раскупаются просто молниеносно. Но в Тайланде нужно правильно выбирать место, чтобы было тихо и спокойно. например, самый популярный тихий, размеренный курорт Банг-Тао, который завораживает своим спокойствием и классными отелями.

Екатерина Фишбейн Руководитель онлайн турагентства "Your Mango Tour"

Еще одно направление — Шри-Ланка. Тут тоже есть более уединенные курорты, которые отдалены от суеты. В принципе Шри-Ланка сама по себе достаточно разнообразна в плане природы.

Куба — также хорошее направление для уединенного отдыха. Тут я бы рекомендовала острова Кайо-Коко или Кайо-Гильермо, где царят тишина и спокойствие, а цвет воды в океане по-настоящему волшебный, лазурный. Такого океана на Карибах больше нигде нет. Екатерина Фишбейн Руководитель онлайн турагентства "Your Mango Tour"

Подмосковье

Если же у вас нет возможности отправиться в полноценный отпуск, для вас могут стать хорошим выходом эти места в Подмосковье. Дорога из столицы займет не так много времени, а красота природы и спокойствие будут обеспечены.

Прекрасное место для уединение – Переделкино. Тихие и необыкновенно красивые пейзажи, старые уютные постройки, лес и поля – что еще нужно для расслабления? Об этих местах писали в своих строках Ахмадулина, Окуджава, Евтушенко и многие другие. А Пастернак прозвал это место "Неясной поляной", сравнивая со знаменитым поместьем Льва Толстого.

Неподалеку от города Солнечногорска расположились сразу три великолепные усадьбы: "Шахматово", "Тараканово" и "Боблово". В этих местах зимой можно покататься на лыжах или совершить конные прогулки по тропинкам усадьбы.