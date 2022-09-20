Лучшие усадьбы Москвы и Подмосковья, которые обязательно стоит посетить

Не нужно изобретать машину времени, чтобы путешествовать во разным эпохам. Для этого можно прокатиться по окрестным усадьбам, благо в Москве и Подмосковье их предостаточно. «Рамблер» рассказывает о лучших и самых интересных.

Измайлово

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Как найти: городок им. Баумана, д. 2, стр. 14

Очень красивый комплекс памятников XVII—XIX веков. Когда-то здесь был лес, в котором охотились российские цари. Усадьбу заложили по приказу Алексея Михайловича на рукотворном острове, а Петр I здесь провел свое детство.

Воронцово

Как найти: Воронцовский парк, д. 3

Усадьба находится в одноименном парке, небольшом, но очень уютном. Кстати, здесь когда-то снимали знаменитый пикник из фильма «Москва слезам не верит». Усадьбу построили в XVIII—XIX веках, а сейчас здесь можно гулять среди каскадных прудов, древних дубов и лип, а еще полетать на воздушном шаре.

Коломенское

Как найти: просп. Андропова, д. 39

Как говорят ученые, первые поселения здесь появились в I тысячелетии до нашей эры. В XIV веке здесь построили загородную усадьбу для московских царей. Гулять здесь можно очень долго, причем не только по музеям и набережным, но и таким местам, где ни за что не догадаешься, что находишься в большом городе.

Лефортово

Как найти: ул. Красноказарменная, д. 3

Главная резиденция императора XVII века. За строительство отвечал Федор Алексеевич Головин, который сделал все, чтобы Лефортовский парк был похож на Версаль, и у него получилось. Остатки террас из красного кирпича, грот Растрелли, пруды — гуляешь и буквально дышишь историей.

Останкино

Как найти: 1-я Останкинская улица, д. 5

Останкинский дворец — настоящая архитектурная жемчужина. Кстати, здесь же можно покормить уточек на пруду, посидеть в кафе, полюбоваться видами. Идеальное время — на закате.

Люблино

Как найти: ул. Летняя, д. 1, корп. 1

NVO/commons.wikimedia.org

Можно не только гулять по территории, но и зайти во дворец, который открыт для всех посетителей. Здесь можно посмотреть экспонаты, показывающие быт московского дворянства.

Петровско-Разумовское

Как найти: ул. Тимирязевская, д. 47-49

A.Savin/commons.wikimedia.org

Студенты вузов, которых в округе предостаточно, хорошо знают это место. Усадьба в стиле барокко, террасный парк, пруды, скульптуры — красивое место, которое стоит того, чтобы приехать сюда не только по учебным делам, но и просто погулять.

Середниково

Как найти: Солнечногорский район, платформа Фирсановская

Большой плюс — усадьба находится недалеко от Москвы. Это бывшее имение Всеволожских и Столыпиных, а сейчас парково-усадебный ансамбль конца XVIII — начала XIX века, одно из известных мест, связанных с Лермонтовым. Можно погулять по территории и спуститься к пруду. А еще недалеко от усадьбы расположен киногородок, мимо проехать вряд ли получится, зайдите и туда.

Быково

Как найти: 36 км от Москвы по Каширскому шоссе

Сюда едут, чтобы посмотреть необычную для России церковь в неоготическом стиле. Но и сам дворец из красного кирпича и белого камня, расположенный в старинном парке с прудами, невероятно хорош. Кстати, под усадьбой находится целая система подземных ходов, по которым можно было выйти в храм, парк и к выходу из имения.

Шахматово

Как найти: 92 км от Москвы по Рогачевскому шоссе.

Flying Russian/commons.wikimedia.org