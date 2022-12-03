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43 минуты назад

Чем заняться в Стамбуле зимой: видео

Мария Каткова

Стамбул стал не только пересадочным хабом, но и популярным городом у туристов. Этот город сильно отличается от турецких курортов и предлагает путешественникам посмотреть на различные культуры.

Люди, попадающие в этот город, оказываются удивлены тем, что Турция может быть другой. На самом деле, эта страна хороша не только доступными курортами и "все включено". В Стамбуле есть много достопримечательностей, который заслуживают внимания. В своем видео в TikTok блогер под ником @ariiradan перечислила районы города, которые обязательно надо посетить, а также рассказала, чем еще можно заняться в популярном турецком городе.

Зачем туристы приезжают в Турцию зимой

Смотрите видео и узнаете, зачем нужно ехать зимой в этот мультикультурный город.

Ранее сообщалось, что "Победа" запустит рейсы в Турцию.

Заграница,Видео,
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