Зачем туристы приезжают в Турцию зимой

Спрос на поездки в Турцию в зимний период существенно падает, как и цены на проживание в отелях. Тем не менее, многие российские авиакомпании заявляют о расширении полетных программ и запуске дополнительных рейсов в эту страну. О том, чем Турция может привлечь туристов зимой — в материале “Рамблера”.

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Отдых на прибрежных курортах

Многие отели на берегу моря продолжают работать и в зимние месяцы. Туристы приезжают сюда ради спа, морского воздуха, закрытых бассейнов и спокойного отдыха. Это обходится дешевле, чем некоторые фешенебельные санатории России, поэтому многие действительно приезжают отдохнуть душой и телом на берегу моря.

Горнолыжные курорты

Помимо морских курортов, в Турции есть места ,где можно заняться экстремальными зимними видами спорта. Они открываются уже в декабре и работают до февраля. Там достаточно развита инфраструктура для катания, а цены на проживание и услуги вас действительно порадуют. Кроме того, турецкие горнолыжные курорты по атмосфере не уступают европейским, рассмотрите курорты Улудаг, Эрджиес, Паландокен, Карпете и Сарыкамыш.

Прогулка по Стамбулу

Стамбул прекрасен в любое время года, и многие приезжают сюда зимой, так как погода здесь достаточно комфортная для прогулок по городу и осмотра достопримечательностей. Однако на корабле по Босфору покататься вы вряд ли сможете из-за сильного и холодного ветра. Также стоит взять с собой утепленные дождевики, так как зимой в Турции часто выпадают осадки. Длятся они недолго, но возьмите с собой непромокаемую одежду.

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