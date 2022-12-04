Карелия – один из самых удивительных регионов России, добраться до которого довольно просто. Зимой все здесь становится похожим на настоящую новогоднюю сказку. Под снежными заносами природные и архитектурные достопримечательности приобретают определенное очарование.

Карелия граничит с Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Мурманской областями, столицей является город Петрозаводск. Жара в регионе бывает редко, но климат мягкий, хоть и изменчивый. Из Москвы до Петрозаводска можно добраться всего за два часа на самолете. Оказавшись в Карелии, обязательно стоит посетить горный парк "Рускеала", гору Воттоваара и остров Кижи. А если повезет, то удастся увидеть настоящее северное сияние.