11 вещей, который нужно сделать в Сочи: видео

Сочи по праву может называться главным российским курортом. Благодаря субтропическому климату, в городе круглый год приятная погода, которая очень располагает к прогулкам.

Блогер Saxapo4ek_ рассказала в TikTok о 11 вещах, которые стоит сделать туристам, которые впервые оказались в Сочи.

Так как — Сочи быстроразвивающийся современный город, каждый сможет найти себе отдых по душе и точно не заскучает. Если вы любитель активного отдыха, то обязательно стоит прокатиться на родельбане и зиплайне в горах. А если хочется умиротворения и спокойствия, то отправляйтесь на прогулку по чайным плантациям в Солохаул.

Подробнее об остальных местах, которые стоит посетить в Сочи, смотрите в видео.