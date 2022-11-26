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1 час назад

11 вещей, который нужно сделать в Сочи: видео

Стелла Шмель

Сочи по праву может называться главным российским курортом. Благодаря субтропическому климату, в городе круглый год приятная погода, которая очень располагает к прогулкам.

Блогер Saxapo4ek_ рассказала в TikTok о 11 вещах, которые стоит сделать туристам, которые впервые оказались в Сочи.

Так как — Сочи быстроразвивающийся современный город, каждый сможет найти себе отдых по душе и точно не заскучает. Если вы любитель активного отдыха, то обязательно стоит прокатиться на родельбане и зиплайне в горах. А если хочется умиротворения и спокойствия, то отправляйтесь на прогулку по чайным плантациям в Солохаул.

Что стоит обязательно увидеть в Армении

Подробнее об остальных местах, которые стоит посетить в Сочи, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как отмечают новый год в парк-отелях и во сколько это обойдется.

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