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1 час назад

Что стоит обязательно увидеть в Армении: видео

Стелла Шмель

Путешественники, которые едут в Армению, в первую очередь стремятся увидеть величественную гору Арарат. Однако в этой стране существует еще множество удивительных достопримечательностей, которые стоит посетить. Армения является одной из самых древних христианских стран, поэтому на ее территории находится множество храмов и монастырей.

Блогер с ником Kickyjane рассказала в TikTok о местах, которые не стоит пропускать, если вы окажетесь в Армении. Ее подборка мест начинается с монастыря Хор Вирал, с которого открывается лучший вид на гору Арарат.

Где находится самое прозрачное озеро в мире

Подробнее об остальных местах, которые стоит посетить в Армении, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, что делать, если ваш багаж повредили при перелете.

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