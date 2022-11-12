Путешественники, которые едут в Армению, в первую очередь стремятся увидеть величественную гору Арарат. Однако в этой стране существует еще множество удивительных достопримечательностей, которые стоит посетить. Армения является одной из самых древних христианских стран, поэтому на ее территории находится множество храмов и монастырей.

Блогер с ником Kickyjane рассказала в TikTok о местах, которые не стоит пропускать, если вы окажетесь в Армении. Ее подборка мест начинается с монастыря Хор Вирал, с которого открывается лучший вид на гору Арарат.

Подробнее об остальных местах, которые стоит посетить в Армении, смотрите в видео.