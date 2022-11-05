Что делать, если ваш багаж повредили при перелете: видео

Если при получении багажа вы заметили оторванную ручку, сколы и вмятины, то у вас есть право получить компенсацию за порчу имущества. Немногие пользуются этой возможностью, хотя получить деньги за сломанный багаж достаточно просто.

При обнаружении проблем, обратитесь к представителю авиакомпании в аэропорту. Вместе с сотрудником осмотрите чемодан и зафиксируйте все повреждения. После чего вам будет нужно составить претензионное заявление с описанием проблемы.

Подробнее о том, что делать при повреждении багажа, смотрите в видео.