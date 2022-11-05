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22 минуты назад

Что делать, если ваш багаж повредили при перелете: видео

Мира Маркина

Если при получении багажа вы заметили оторванную ручку, сколы и вмятины, то у вас есть право получить компенсацию за порчу имущества. Немногие пользуются этой возможностью, хотя получить деньги за сломанный багаж достаточно просто.

При обнаружении проблем, обратитесь к представителю авиакомпании в аэропорту. Вместе с сотрудником осмотрите чемодан и зафиксируйте все повреждения. После чего вам будет нужно составить претензионное заявление с описанием проблемы.

Что будет, если не снять старые бирки с чемодана

Подробнее о том, что делать при повреждении багажа, смотрите в видео.

Ранее мы рассказывали, как обезопасить свой багаж перед тем как сдать его.

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