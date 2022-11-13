Как отмечают новый год в парк-отелях и во сколько это обойдется

Новогодние праздники не за горами, и многие уже озаботились вопросом, где и как встречать главный праздник в году. Если вам надоело накрывать на стол и заниматься уборкой после празднования дома, подумайте об альтернативных вариантах.

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Одним из популярных решений среди многих является отправиться на несколько ночей в парк-отель, где за вас сделают все – праздник будет организован "под ключ", а вам останется лишь наслаждаться отдыхом и атмосферой.

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"Рамблер" узнал у эксперта, на что стоит опираться, выбирая место для празднования Нового года, когда необходимо бронировать, и сколько будет стоить отдых в хорошем парк-отеле.

Парк-отель для празднования Нового года нужно выбирать в первую очередь по соотношению "цена=качество".

Определите, какие моменты для вас важные: современные номера, расположение, программа на новогодние праздники, качество питания, предоставляемые услуги. Братухина Виктория Руководитель туристического агентства Guruturu

Если вы планируете отдых с детьми, обратите внимание на отели, в которых есть детские программы, развлечения, зимние забавы.

Я рекомендую рассматривать современные отели, в них более комфортная обстановка, выше сервис и уровень питания. Они заботятся о своей репутации и отзывах.



Бронировать новогодние даты нужно сразу, как только выставлены на продажу новогодние заезды, т.е уже надо позаботиться о своем отдыхе. При бронировании отдыха в Подмосковье самые высокие риски это отсутствие мест в отелях, спрос обычно превышает предложение. И в декабре практически ничего не возможно найти. Братухина Виктория Руководитель туристического агентства Guruturu