Как отмечают новый год в парк-отелях и во сколько это обойдется

Новогодние праздники не за горами, и многие уже озаботились вопросом, где и как встречать главный праздник в году. Если вам надоело накрывать на стол и заниматься уборкой после празднования дома, подумайте об альтернативных вариантах.
Одним из популярных решений среди многих является отправиться на несколько ночей в парк-отель, где за вас сделают все – праздник будет организован "под ключ", а вам останется лишь наслаждаться отдыхом и атмосферой.
"Рамблер" узнал у эксперта, на что стоит опираться, выбирая место для празднования Нового года, когда необходимо бронировать, и сколько будет стоить отдых в хорошем парк-отеле.
Парк-отель для празднования Нового года нужно выбирать в первую очередь по соотношению "цена=качество".
Если вы планируете отдых с детьми, обратите внимание на отели, в которых есть детские программы, развлечения, зимние забавы.
Стоимость новогоднего заезда (обычно на 3 ночи) в самых популярных парк-отелях с хорошим сервисом обойдется примерно в 70 тыс. руб. на человека. Сюда входит ежедневное питание и напитки по системе шведский стол, а также новогодний ужин с развлекательной программой. Недорогие, но приличные варианты будут стоить 30-40 тыс. руб. за человека в двухместном номере, также с ежедневным питанием и праздничным банкетом.