Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
55 минут назад

Как отмечают новый год в парк-отелях и во сколько это обойдется

Мира Маркина
Братухина Викторияэксперт

Новогодние праздники не за горами, и многие уже озаботились вопросом, где и как встречать главный праздник в году. Если вам надоело накрывать на стол и заниматься уборкой после празднования дома, подумайте об альтернативных вариантах.

Как отмечают новый год в парк-отелях и во сколько это обойдется
Фото: UnsplashUnsplash

Одним из популярных решений среди многих является отправиться на несколько ночей в парк-отель, где за вас сделают все – праздник будет организован "под ключ", а вам останется лишь наслаждаться отдыхом и атмосферой.

Видео дня

"Рамблер" узнал у эксперта, на что стоит опираться, выбирая место для празднования Нового года, когда необходимо бронировать, и сколько будет стоить отдых в хорошем парк-отеле.

Парк-отель для празднования Нового года нужно выбирать в первую очередь по соотношению "цена=качество".

Определите, какие моменты для вас важные: современные номера, расположение, программа на новогодние праздники, качество питания, предоставляемые услуги.
Братухина Виктория
Братухина ВикторияРуководитель туристического агентства Guruturu

Если вы планируете отдых с детьми, обратите внимание на отели, в которых есть детские программы, развлечения, зимние забавы.

Я рекомендую рассматривать современные отели, в них более комфортная обстановка, выше сервис и уровень питания. Они заботятся о своей репутации и отзывах.  

Бронировать новогодние даты нужно сразу, как только выставлены на продажу новогодние заезды, т.е уже надо позаботиться о своем отдыхе. При бронировании отдыха в Подмосковье самые высокие риски это отсутствие мест в отелях,  спрос обычно превышает предложение. И в декабре практически ничего не возможно найти. 
Братухина Виктория
Братухина ВикторияРуководитель туристического агентства Guruturu

Стоимость новогоднего заезда (обычно на 3 ночи) в самых популярных парк-отелях с хорошим сервисом обойдется примерно в 70 тыс. руб. на человека. Сюда входит ежедневное питание и напитки по системе шведский стол, а также новогодний ужин с развлекательной программой. Недорогие, но приличные варианты будут стоить 30-40 тыс. руб. за человека в двухместном номере, также с ежедневным питанием и праздничным банкетом.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители