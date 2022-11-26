На российском Кавказе можно найти все. И снежные вершины, и бурлящие горные реки, и высокие водопады. И все это в пределах одного региона.

Особого внимания заслуживает Кавказский государственный биосферный заповедник им. Шапошникова. Представьте себе, что это место считается самой большой заповедной территорией во всей Европе. Тут туристов ждут самые разные ландшафты, от высокогорных альпийских лугов до субтропиков и присущих им густых лесов, почти джунглей.

В этом райском уголке обитают не только люди, но и волки, косули и олени. Смотрите видео, чтобы узнать о заповедных кавказских Альпах подробнее.