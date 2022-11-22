Что после себя оставляет ледяной дождь

В Москве прошел ледяной дождь, который практически парализовал движение в столице. На самом деле, это явление часто классифицируют как природный катаклизм, так как оно наносит значительный ущерб инфраструктуре. О том, как появляется ледяной дождь и чем он опасен — в материале “Рамблера”.
Ледяной дождь представляет собой шарики из льда, которые могут быть неровной или вытянутой формы. Внутри них находится незамерзшая вода. Когда шарики падают, они разбиваются об землю, вода вытекает из них и образует гололед.
Такие капли образуются из-за перепада температур на разной высоте, но ближе к земле градус становится все ниже. Это провоцирует замерзание капель дождя.
В некоторых случаях ледяной дождь может быть классифицирован как природный катаклизм с разрушениями и жертвами. Дело в том, что из-за него льдом покрывается не только земля, но и дома, деревья, линии электропередач. Все это часто обрушается из-за веса льда. Последствия могут быть довольно серьезными, например, в США во время ледяного дождя деревья падали на важные инфраструктурные объекты, в результате чего люди оставались без света, тепла и воды.
В случае толстого ледяного покрова могут быть приняты дополнительные меры. Так, например, из-за него могут закрывать мосты, останавливать общественный транспорт и закрывать движение на некоторых участках дорог. В последний раз ледяной дождь, классифицированный как природный катаклизм, произошел в Москве в 2010 году.