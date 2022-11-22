Что после себя оставляет ледяной дождь

В Москве прошел ледяной дождь, который практически парализовал движение в столице. На самом деле, это явление часто классифицируют как природный катаклизм, так как оно наносит значительный ущерб инфраструктуре. О том, как появляется ледяной дождь и чем он опасен — в материале “Рамблера”.

1/10 Ледяной дождь остается на деревьях и листьях, образуя льдины причудливой формы. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 Стоит быть аккуратнее, ведь ваш дома тоже может покрыться ледяной коркой. Фото: Соцсети 3/10 Кажется, как будто льдины стали частью растения. Фото: Соцсети 4/10 Ветки, покрытые льдом, выглядят завораживающе. Однако они могут быть опасны. Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Судя по длине сосулек, дождь был очень сильным. Фото: Соцсети 6/10 У вас в машине замерзло стекло? Прежде, чем жаловаться, посмотрите на это фото. Фото: Соцсети 7/10 А это точно лед, а не подснежнкики? Фото: Соцсети Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 Придется отогревать феном или ждать окончания зимы. Фото: Соцсети 9/10 Ледяной дождь может повреждать провода, в результате чего люди остаются без света. Фото: Соцсети 10/10 Последствия ледяного дождя выглядят красиво, если вы смотрите на все это в тепле. Фото: Соцсети

Ледяной дождь представляет собой шарики из льда, которые могут быть неровной или вытянутой формы. Внутри них находится незамерзшая вода. Когда шарики падают, они разбиваются об землю, вода вытекает из них и образует гололед.

Такие капли образуются из-за перепада температур на разной высоте, но ближе к земле градус становится все ниже. Это провоцирует замерзание капель дождя.

В некоторых случаях ледяной дождь может быть классифицирован как природный катаклизм с разрушениями и жертвами. Дело в том, что из-за него льдом покрывается не только земля, но и дома, деревья, линии электропередач. Все это часто обрушается из-за веса льда. Последствия могут быть довольно серьезными, например, в США во время ледяного дождя деревья падали на важные инфраструктурные объекты, в результате чего люди оставались без света, тепла и воды.