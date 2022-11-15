По количеству живописных мест Россия может считаться одной из самых богатых стран в мире. И, если вам кажется, что вся наша страна - это сплошные серые многоэтажки, то стоит срочно отправится в путешествие.
Так, здесь есть и величественные горы, и степи, и бурлящие водопады, вулканы, и еще очень много интересных мест, заслуживающих внимания туристов.
Популярность у путешественников все активнее набирает Алтай. Там находится уникальная особо охраняемая территория - Алтайский государственный природный биосферный заповедник, являющийся объектом всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
Именно здесь находится акватория Телецкого озера, которое называют "младшим братом" Байкала. Для туристов здесь есть целый ряд невероятных мест, от золотых гор до живописных водопадов.
Ранее мы писали о самых опасных пляжах в мире.