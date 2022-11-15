По количеству живописных мест Россия может считаться одной из самых богатых стран в мире. И, если вам кажется, что вся наша страна - это сплошные серые многоэтажки, то стоит срочно отправится в путешествие.

Так, здесь есть и величественные горы, и степи, и бурлящие водопады, вулканы, и еще очень много интересных мест, заслуживающих внимания туристов.

Популярность у путешественников все активнее набирает Алтай. Там находится уникальная особо охраняемая территория - Алтайский государственный природный биосферный заповедник, являющийся объектом всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

Именно здесь находится акватория Телецкого озера, которое называют "младшим братом" Байкала. Для туристов здесь есть целый ряд невероятных мест, от золотых гор до живописных водопадов.