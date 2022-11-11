На Эльбрусе открывается горнолыжный сезон

Популярный российский горнолыжный курорт «Эльбрус» объявил об открытии сезона. Об этом сообщает информационное агентство «КМВ-Новости».

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Прокатиться по склонам Эльбруса гости курорта смогут 19 ноября. В первые дни будет открыта самая высокогорная трасса в России – Гарабаши–Мир. В этом году сезон открывается раньше, чем в прошлом, благодаря устойчивым низким температурам и дополнительному оснежению.

Также сообщается, что гости смогут воспользоваться тарифом "Промо": скипасс на день для взрослых будет стоить 1600 рублей, а для детей от 6 до 13 лет – 1050 рублей. Тот, кто заранее приобрел сезонный абонемент, сможет им воспользоваться с первого дня.

Трассы, расположенные ниже, будут открыты в зависимости от погодных условий, когда выпадет достаточно снега.