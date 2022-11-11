Японский турист нырнул в бассейн и остался парализован

Инцидент произошел в Сиднее. Японец приехал в отпуск и отправился на пляж, чтобы поплавать в 50-метровом океанском бассейне. Однако, нырнув, он сильно ударился головой о дно.

Мужчину тут же госпитализировали. Врачи диагностировали у пациента повреждение спинного мозга, после чего его подключили к аппарату жизнеобеспечения на две недели. Из-за травм у японца возникли трудности с дыханием, а также он оказался парализован ниже груди.