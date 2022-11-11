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2 часа назад

Японский турист нырнул в бассейн и остался парализован

Мира Маркина

22-летний японский турист нырнул в бассейн и остался парализован. Об этом сообщает Daily Mail.

Японский турист нырнул в бассейн и остался парализован
Фото: UnsplashUnsplash

Инцидент произошел в Сиднее. Японец приехал в отпуск и отправился на пляж, чтобы поплавать в 50-метровом океанском бассейне. Однако, нырнув, он сильно ударился головой о дно.

Самый большой бассейн в мире: видео

Мужчину тут же госпитализировали. Врачи диагностировали у пациента повреждение спинного мозга, после чего его подключили к аппарату жизнеобеспечения на две недели. Из-за травм у японца возникли трудности с дыханием, а также он оказался парализован ниже груди.

Ранее "Рамблер" объяснял, почему иностранцы выбирают бассейны вместо пляжей.

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