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1 час назад

Почему иностранцы выбирают бассейны вместо пляжей

Мария Каткова

На отдыхе за границей часто можно увидеть такую картину: пока большинство туристов идут на пляж, иностранцы сидят и отдыхают у бассейна. Большинство тех, кто предпочитает море, — выходцы из стран бывшего СССР, и им странно видеть иностранцев, которые не стремятся отдохнуть у моря. У этого есть несколько причин. О них — в материале “Рамблера”.

Почему иностранцы выбирают бассейны вместо пляжей
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Лечебное море

Если россияне считают отдых у моря более полезным, то у иностранцев нет этой тяги к соленой воде. В СССР считалось, что море может лечить, и это действительно так. Морская вода лечит, но не та, которая была собрана у берега, где купается много людей. Считается, что она способствует заживлению ран, ей можно промывать горло и нос при простуде, она лечит кожу и суставы. Все эти полезные свойства передаются из поколения в поколение, как и стремление отдохнуть на пляже.

Удобства у бассейна

Рядом с бассейном всегда есть бесплатные лежаки, зонты, расставлены туалеты, а также всегда можно заказать еду и напитки к лежаку. На некоторых пляжах вам придется лежать на собственном полотенце на песке, что не очень комфортно. Кроме того, не везде есть достаточно инфраструктуры для комфортного отдыха.

Медицинская страховка

У иностранцев действует другая медицинская страховка, которая не покрывает случаи, произошедшие в море и на воде. Поэтому если он получит травму во время купания, то лечиться придется за собственные деньги. А во многих зарубежных странах лечение действительно дорогое для тех, кто не является гражданином этой страны.

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