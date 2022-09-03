Чем всех так манит Эльбрус?

Восхождения на Эльбрус как туристическое направление активно набирают популярность. Агентства предлагают большой выбор самых разных видов туров, которые подойдут как новичку, так и профессиональному альпинисту. Однако во всех случаях к подъему на вершину стоит начать готовить свой организм и тело заранее. "Рамблер" расскажет, какие туры предлагают агентства и чем объясняется такая популярность Эльбруса среди туристов.
Эльбрус – стратовулкан, который является самой высокой точкой России – его высота на пике достигает 5642 метров над уровнем моря. На седловине горы расположился самый высокогорный приют Кавказа. Приют – это спасение для альпинистов, попавших в плохие погодные условия во время восхождения, или тех туристов, которые совершают поход впервые и уже на горе понимают, что переоценили свои силы.
По мнению специалиста в области туризма, направление стало таким распространенным благодаря популяризации в социальных сетях. Стало больше невероятных фотографий с Эльбруса, рассказов в интернете, знакомых, которые уже ездили на Эльбрус и с восторгом рассказывают о приключениях.
Также это связанно с развитием внутреннего туризма, тк поездки зарубеж кому-то стали как минимум не по карману.
Тренд на здоровый образ жизни, любовь к спорту, ходьбе также прекрасно объясняет стремление многих совершить восхождение.
Цены на туры в среднем колеблются от 25 тысяч до 40 и далее. Все зависит от того, что входит в тур – экипировка, питание, проживание, какое количество дней, уровень подготовки и высота, на которую вы хотите подняться.