Чем всех так манит Эльбрус?

Восхождения на Эльбрус как туристическое направление активно набирают популярность. Агентства предлагают большой выбор самых разных видов туров, которые подойдут как новичку, так и профессиональному альпинисту. Однако во всех случаях к подъему на вершину стоит начать готовить свой организм и тело заранее. "Рамблер" расскажет, какие туры предлагают агентства и чем объясняется такая популярность Эльбруса среди туристов.

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Эльбрус – стратовулкан, который является самой высокой точкой России – его высота на пике достигает 5642 метров над уровнем моря. На седловине горы расположился самый высокогорный приют Кавказа. Приют – это спасение для альпинистов, попавших в плохие погодные условия во время восхождения, или тех туристов, которые совершают поход впервые и уже на горе понимают, что переоценили свои силы.

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По мнению специалиста в области туризма, направление стало таким распространенным благодаря популяризации в социальных сетях. Стало больше невероятных фотографий с Эльбруса, рассказов в интернете, знакомых, которые уже ездили на Эльбрус и с восторгом рассказывают о приключениях.

Также это связанно с развитием внутреннего туризма, тк поездки зарубеж кому-то стали как минимум не по карману.

Сервис, к сожалению, в поселках у подножия горы еще далек от привычных представлений о качественном отдыхе, но уже есть из чего выбрать в плане проживания.

Братухина Виктория Руководитель туристического агентства Guruturu

Тренд на здоровый образ жизни, любовь к спорту, ходьбе также прекрасно объясняет стремление многих совершить восхождение.

Мои друзья, которые поднимались на Эльбрус, рассказывают про невероятные виды, которые открывает тебе гора. Что для них было важно проверить свои силы, преодолеть себя.



Покорение или восхождение на Эльбрус – это личный подвиг для каждого путешественника.

Братухина Виктория Руководитель туристического агентства Guruturu