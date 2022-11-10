Это необычное место находится в 95 километрах от Москвы, в Сергиево-Посадском районе. На его территории находится самый большой водопад в Подмосковье, который не замерзает даже зимой. Водопад находится на обрыве правого берега реки Вондиги, его высота составляет почти 20 метров. Туристы могут просто прогуляться по территории или остановиться в отеле. Комплекс включает в себя купели, домики, кафе и отель.

А о том, как называется это место узнайте из видео.

Поездка займет меньше времени, если из дома выехать пораньше. Не забудьте завести будильник, вкусно позавтракать, удобно одеться и взять с собой перекус. Если захотите, сможете остановиться там ночь, а если нет, то вернетесь домой не слишком поздно и, возможно, успеете, на встречу с друзьями.