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1 час назад

Место в Подмосковье, которое стоит посетить на выходных: видео

Стелла Шмель

Это необычное место находится в 95 километрах от Москвы, в Сергиево-Посадском районе. На его территории находится самый большой водопад в Подмосковье, который не замерзает даже зимой. Водопад находится на обрыве правого берега реки Вондиги, его высота составляет почти 20 метров. Туристы могут просто прогуляться по территории или остановиться в отеле. Комплекс включает в себя купели, домики, кафе и отель.

А о том, как называется это место узнайте из видео.

Что такое “альпийские горки” и где на них можно покататься

Поездка займет меньше времени, если из дома выехать пораньше. Не забудьте завести будильник, вкусно позавтракать, удобно одеться и взять с собой перекус. Если захотите, сможете остановиться там ночь, а если нет, то вернетесь домой не слишком поздно и, возможно, успеете, на встречу с друзьями.

Ранее мы рассказывали о том, на какие горнолыжные курорты России стоит поехать зимой.

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