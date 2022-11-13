Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

Чем заняться в Костроме: видео

Стелла Шмель

Блогер с ником Artemray рассказал в TikTok, как интересно провести свободное время в Костроме и какие необычные места можно посетить. Эта информация будет полезна как для жителей, так и для гостей города.

Например, если вы оказались в Костроме осенью, и погода не располагает к прогулкам, то стоит заглянуть в гости к главе города в музей "Дом Ботникова". Там воссоздана атмосфера купеческого жилого дома, которая поражает своими деталями. А если вы любите поесть, то в мастерской "Сыр и Шоколад" можно научиться готовить настоящий костромской сыр.

Подробнее об остальных местах, которые стоит посетить в Костроме, смотрите в видео.

Место, которое нужно обязательно посетить в Карелии

Ранее мы рассказывали о том, какие мистические "места силы" на Алтае стоит посетить.

Отдых в России,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители