Блогер с ником Artemray рассказал в TikTok, как интересно провести свободное время в Костроме и какие необычные места можно посетить. Эта информация будет полезна как для жителей, так и для гостей города.

Например, если вы оказались в Костроме осенью, и погода не располагает к прогулкам, то стоит заглянуть в гости к главе города в музей "Дом Ботникова". Там воссоздана атмосфера купеческого жилого дома, которая поражает своими деталями. А если вы любите поесть, то в мастерской "Сыр и Шоколад" можно научиться готовить настоящий костромской сыр.

Подробнее об остальных местах, которые стоит посетить в Костроме, смотрите в видео.