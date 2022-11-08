“Места силы” на Алтае для отдыха в любой сезон

Основной туристический сезон на Алтае подошел к концу. Но мы знаем мистические места, которые будет любопытно посетить в любое время года. Читайте о них подробнее в статье “Рамблера”.

Гора Белуха

С самой высокой точкой Алтайских гор (4506 м) связано множество легенд. Например, есть те, кто верит, что эта гора – вход в Шамбалу, мифическую страну мудрости и изобилия. Философ Николай Рерих искал ее на Алтае. А для кого-то Белуха считается местом обитания высшего женского божества по имени Умай. Гора равноудалена от четырех мировых океанов. Она буквально находится в сердце Евразии.

Река Катунь

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Ледники священной Белухи стали источником этой реки. Поэтому и водам бурной, величественной Катуни приписывают особые свойства. Одна из особенностей этой реки – смена цвета в течение года. Как говорят алтайцы: Катунь что девица со своим переменчивым характером.

Остров Патмос

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На реке Катунь находится еще одно интересное место. Это небольшой остров с отвесными скалами. Найти его можно, добравшись до села Чемал. Назван остров в честь греческого “брата”, где, по преданию, жил и молился святой апостол Иоанн Богослов. На алтайском же Патмосе возвели Иоанно-Богословский храм. И к нему можно подойти – по подвесному мосту.

Плато Укок

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Сакральное место скифов и гуннов, по мнению ученых, находится на плато Укок. Здесь нашли мумию Принцессы Укока, которая теперь покоится в Национальном музее Горного Алтая.

А не так давно обнаружили геоглифы – геометрические узоры, которые можно рассмотреть только с воздуха.

Долина Ярлу

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