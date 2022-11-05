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2 часа назад

Самый чистый и удобный пляж в России: видео

Стелла Шмель

Этот пляж находится в очень живописном месте, рядом с песочными дюнами и лесом. Гулять здесь приятно даже поздней осенью, а также его можно присмотреть в качестве места для отдыха на следующее лето.

Пляжу присвоен "Голубой флаг" – почетный статус, который получают прибрежные территории за чистоту, экологичность и благоустройство. На этом пляже также есть необходимая инфраструктура для маломобильных граждан.

Подробнее о том, где находится это место, смотрите в видео.

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