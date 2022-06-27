Зачем туристы едут на «Попкорновый пляж»

Один из самых необычных пляжей расположился в северной части острова Фуэртевентура и носит название Popcorn Bay. Причем тут попкорн и зачем на этот пляж едут туристы, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Соцсети Соцсети

Если смотреть на этот пляж издалека, он будет выглядеть как вполне обычный, покрытый белым песком. Но стоит подойти поближе, как станет ясно, что песка здесь нет и в помине: берег словно усыпан огромным количеством самого настоящего покорна.

Правда, пробовать этот «попкорн» точно не стоит: рискуете сломать зубы. Похожие на воздушную кукурузу частицы, покрывающие пляж – это не что иное, как коралловые обломки, тщательно отшлифованные волнами.

Соцсети

Внешне попкорновый пляж выглядит весьма интересно и привлекательно, но отдыхать здесь не слишком удобно: мелкие обломки кораллов хоть и радуют глаз, но вот для босых ног – сущее наказание. Ходить по ним не слишком приятно, поскольку обломки мелких кораллов весьма болезненно впиваются в поверхность стопы. Прогулки по попкорновому пляжу возможны только в обуви, до кромки воды тоже лучше идти в сланцах, а загорать рекомендуется исключительно на шезлонгах.

Но никакие неудобства не пугают туристов, которые приезжают на попкорновый пляж в основном не ради того, чтобы понежится под солнцем, а для того, чтобы сделать невероятной красоты фотографии.

Соцсети