Блогер с ником Artemray рассказал в TikTok о трех городах, в которые можно съездить из Москвы на выходных. Рядом со столицей есть много красивых мест, куда можно добраться как на электричке, так и на машине.
В этих городах вас встретит красивая природа, исторические достопримечательности и аутентичные улочки, что поможет погрузится в атмосферу отдыха и отвлечься от городской суеты.
Подробнее о том, куда поехать из Москвы на выходных, смотрите в видео.
Ну а если осенью вам больше хочется увидеть море, то присмотритесь к Турции. О том, на какое побережье Турции ехать в октябре, мы писали ранее.