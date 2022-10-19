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2 часа назад

3 города, куда можно съездить на выходные из Москвы: видео

Стелла Шмель

Блогер с ником Artemray рассказал в TikTok о трех городах, в которые можно съездить из Москвы на выходных. Рядом со столицей есть много красивых мест, куда можно добраться как на электричке, так и на машине.

В этих городах вас встретит красивая природа, исторические достопримечательности и аутентичные улочки, что поможет погрузится в атмосферу отдыха и отвлечься от городской суеты.

Подробнее о том, куда поехать из Москвы на выходных, смотрите в видео.

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Ну а если осенью вам больше хочется увидеть море, то присмотритесь к Турции. О том, на какое побережье Турции ехать в октябре, мы писали ранее.

Отдых в России,Видео,
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