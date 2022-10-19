Блогер с ником Artemray рассказал в TikTok о трех городах, в которые можно съездить из Москвы на выходных. Рядом со столицей есть много красивых мест, куда можно добраться как на электричке, так и на машине.

В этих городах вас встретит красивая природа, исторические достопримечательности и аутентичные улочки, что поможет погрузится в атмосферу отдыха и отвлечься от городской суеты.

Подробнее о том, куда поехать из Москвы на выходных, смотрите в видео.