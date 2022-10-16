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2 часа назад

Самый необычный замок в России: видео

Стелла Шмель

А вы знали, что в России можно найти самые настоящие замки? Один из них находится в Самарской области. Туристический комплекс "Замок Гарибальди" расположен недалеко от Тольятти в селе Хрящевка.

Строительство замка началось в 2007 году, это частный проект Самарского предпринимателя Олега Кузичкина. Основные работы были закончены в 2014 году. Сегодня на территории помимо замка есть парк, ресторан, множество скульптур и различных зон отдыха, а также большой фонтан. Весь комплекс выглядит так, словно его строили несколько веков, поэтому все его части состарены неравномерно.

Подробнее о необычном замке смотрите в видео.

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