Самый необычный замок в России: видео

А вы знали, что в России можно найти самые настоящие замки? Один из них находится в Самарской области. Туристический комплекс "Замок Гарибальди" расположен недалеко от Тольятти в селе Хрящевка.

Строительство замка началось в 2007 году, это частный проект Самарского предпринимателя Олега Кузичкина. Основные работы были закончены в 2014 году. Сегодня на территории помимо замка есть парк, ресторан, множество скульптур и различных зон отдыха, а также большой фонтан. Весь комплекс выглядит так, словно его строили несколько веков, поэтому все его части состарены неравномерно.

Подробнее о необычном замке смотрите в видео.