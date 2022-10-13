Путевки в Сочи пользуются популярностью на круглогодичной основе. Летом сюда приезжают ради пляжей и моря, а зимой здесь собираются любители экстремальных видов спорта. В межсезонье здесь собираются туристы, которые проводят время на побережье и в горах, так как погода располагает к долгим прогулкам на свежем воздухе.

Однако если вы приехали в Сочи и хотите поплавать, то можете попробовать испытать новые ощущения и сходить в подогреваемый бассейн. Вы не сможете полежать на солнце и позагорать, но зато испытаете новые ощущения. Например, если найти теплый бассейн в Красной Поляне, то можно поплавать с видом на заснеженные вершины гор. Список теплых бассейнов в Сочи опубликовала турагент Ксения (@kseniyabrogun), которая публикует в TikTok интересные для посещения места и лайфхаки.